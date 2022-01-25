الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «شباب النواب» مهنئًا السيسي والداخلية: تضحيات رجال الشرطة لم تتوقف منذ عام 1952

رئيس لجنة الشباب
رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع لرجال الشرطة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة.

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن تلك الذكرى العطرة  الـ 70  تُخلد إحدى الملاحم البطولية في محافظة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيداً و 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وأضاف أنه منذ يوم 25 يناير عام 1952 لم تتوقف يوماً تضحيات رجال الشرطة وإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم نحو مصر وشعبها العظيم ، وهو الأمر الذي  يقدره جموع ابناء الوطن الذين يشهدون بتلك التضحيات الكبيرة .

وأضاف أن القاصي والداني شاهد  على ما قدمته الشرطة المصرية على مدار تاريخها الوطني المشرف في مكافحة الجريمة، وفي القضاء علي الارهاب ، ولها كل الفضل بجانب الجيش المصري في الأمن والأمان الذي نعيش فيه الآن، موضحه بان تضحيات أبناء الشرطة وأرواحهم الذكية ودماؤهم الطاهرة، روت أرض الوطن لننعم بالأمن والأستقرار والازدهار .

وتابع  بأن  التطور الكبير الذي اعتمدته الداخليه في الخطط والمناهج باستخدام اليات التكنولوجيا الحديثه ساهمت بشكل كبير في الكشف علي الجريمه ، وكذلك تطوير أساليب البحث والتسليح والتدريب، والارتقاء بمنظومه السجون، وتفعيل حقيقي لحقوق الانسان جميعها رسمت أروع صور التضحيه والفداء وساهمت في استقرار الوطن.

وقدم "حسين " الشكر لكل الادارات والقطاعات والافرع بوزارة الداخليه وعلي راسها ، قطاع الامن الوطني ، وقطاع الامن العام ومكافحة الجريمه وكافة افراد علي  الدور المهم الذي يبذلونه لتحقيق الأمن بأنحاء الجمهوريه والتضحيات الغالية في سبيل رفعة وتقدم وطننا الغالي.

واختتم تصريحاته :" أدعو الله عز وجل، أن يوفق أبطال الشرطة البواسل من جنود وأفراد وضباط وقيادات، في مهمتهم وأن يسكن الشهداء فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

الدكتور محمود حسين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رئيس الجمهورية وزير الداخلية رجال الشرطة المصرية حقوق الانسان الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

وزير التعليم ينفى حقيقة التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ30 ألف معلم المتداولة

«صاحبى وخايف عليه».. القصة الكاملة لواقعة امتحان اللاعب مصطفى محمد

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

فى بيان مشترك.. السيسى وتبون يوجهان بتكثيف التنسيق لتفعيل آليات العمل العربى

تحويلات وخدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى

الداخلية تنتج أغنية «أبطال وأسود» بمناسبة عيد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟

مرصد حقوقي: تفشي الفقر بمعدلات قياسية في غزة

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد