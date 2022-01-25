الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا تسجل 10 ملايين و600 ألف إصابة بكورونا و237 ألف وفاة حتى الآن

أفريقيا
أفريقيا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - الذراع الصحي للاتحاد الإفريقي - تسجيل إجمالي إصابات القارة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 10 ملايين و600 ألف حالة، و237 ألفا و780 وفاة وسط تعافي 9 ملايين و500 ألف شخص حتى الآن.

وأظهرت البيانات الإحصائية اليومية الصادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بلوغ نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 %، فيما حصل 15 % على جرعة واحدة و0.5 % جرعة معززة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وأوضحت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.

وأشارت إلى أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة ب 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة.

وكشفت البيانات إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج الفيروس التاجي.

وتدعم المراكز الإفريقية كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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وائل لطفي

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