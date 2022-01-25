الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق: استمرار العمليات الأمنية ضد بقايا داعش في كركوك

داعش
داعش

قال محافظ كركوك العراقية راكان الجبوري، اليوم الثلاثاء، إنه تم وضع خطط جديدة لتعزيز أمن المحافظة، مشيرا إلى استمرار العمليات الأمنية ضد بقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال الجبوري - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن المحافظة ستعمل وفق الخطط الأمنية على نصب 20 كاميرا حرارية ونصب أبراج، فضلا عن فتح وإنشاء طرق جديدة تؤمن حركة القطاعات العسكرية التي من شأنها إعادة الاستقرار ونجاح الخطط الأمنية، لملاحقة ما تبقى من الإرهابيين.
وأشار إلى أن جاهزية القطعات العسكرية وعملياتها اليومية المستمرة من خلال تدمير المضافات واستهداف الإرهابيين كان لها الاثر البالغ في تعزيز واستقرار أمن المحافظة.

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