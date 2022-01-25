الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة 3 أشخاص أصيبوا فى حادث سير بالصف

حادث سير بالصف
حادث سير بالصف

طالبت النيابة بالجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية 3 أشخاص أصيبوا إثر انقلاب سيارة أعلى صحراوي الصف. 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالصف ووجود مصابين.

 على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما وجه اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لوجود كثافات مرورية للقادم من الصف اتجاه العياط، وتم رفع حطام الحادث وتسير حركة المرور. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة بالجيزة الإستعلام عن الحالة الصحية حادث انقلاب سيارة صحراوى الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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