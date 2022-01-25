الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الوزراء العراقي يعلن اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود مع سوريا

حسن ناظم
حسن ناظم

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات حكومية لتأمين الحدود المشتركة مع سوريا، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية.


وقال «ناظم» في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمجلس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن المجلس أطلع من نائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود على الموقف الأمني، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش قرارا يتعلق بالمنظومة الأمنية للحدود مع سوريا، وتم إصدار قرارات عديدة لتأمين الحدود، ووافق المجلس على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني «كونكريتي» على الحدود مع سوريا.


وأضاف، أن مجلس الوزراء العراقي قرر الاستمرار في تلبية احتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح.

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