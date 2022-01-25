الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد زاهر يرد على طلب نوال الزغبي التمثيل معه

أحمد زاهر
أحمد زاهر

علق الفنان أحمد زاهر على طلب الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التمثيل معه إذا طلب منها، وذلك خلال تواجد نوال ضيفة على برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس" .

نشر زاهر مقطع الفيديو وعلق عليه قائلاً:"شكرًا للنجمة الكبيرة نوال الزغبي علي كلامها العظيم ورائيها فيا كلامك علي راسي وشرف ليا إنّي أمثل معاكي وهيحصل وقريب أوي إن شاء الله.. أنا اللي بموت فيكي يا نوال يا قمر".

وردت نوال الزغبي خلال اسضافتها في البرنامج عن الفنان الذي توافق على التمثيل أمامه الآن حال طلبه منها: "لو أحمد زاهر عرض عليا هوافق وبموت فى تمثيله فظيع ولما بيكون موجود بيأكل الجو كله وحضرت له مسلسلات ورا بعض وهو فظيع وهو عارف الكلام ده".

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