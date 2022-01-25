بروتوكول علاج أوميكرون للحالات الخفيفة والمتوسطة وأبرز أعراض الإصابة 

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن بروتوكول علاج مرضى متحور أوميكرون من "كوفيد-19" للحالات الخفيفة والمتوسطة والشديدة، تزامنًا مع معدلات انتشاره في مصر.

أعراض متحور أوميكرون

وحددت وزارة الصحة أعراض متحور أوميكرون الجديد، مؤكدة ضرورة تلقي اللقاحات المعززة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد؛ لتخفيف أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون.

وأوضحت أم اللقاح لا يقي من العدوى ولكن في حالة العدوى يعمل على خفض حدة أعراض أوميكرون على المريض، ويساعد أيضا في تقليل مدة الإعياء والتعافي بشكل أسرع من الحالات التى لم تتلق اللقاح، وتتمثل أعراض أوميكرون ما يلي:-

حكة في الحلق

صداع

رشح

عطس

الحمي

آلام في المفاصل والعضلات

إسهال

الشعور بالغثيان

فقدان الشهية

صعوبة في التنفس

سعال جاف

بروتوكول علاج متحور أوميكرون للحالات الخفيفة

في الحالات الخفيفة من الإصابة بأوميكرون يكون بروتوكول العلاج كالآتي:

عقار هيدروكسي كلوركين 400 يأخذه المريض مرتين في اليوم.

دواء إيفرمكتين 6 ملجم يمكن إعطائه للمريض في اليوم الأول والثالث والسادس من بداية الإصابة بالمتحور أوميكرون الجديد.

عقار فافيبيرافير" 1600 يتم إعطاؤه للمريض مرتين في اليوم.

الفيتامينات المعززة للمناعة المصاب بالمتحور أوميكرون لأن المناعة تقل بشكل ملحوظ عند الإصابة بالفيروس.

علاج أوميكرون للحالات المتوسطة والشديدة

في حالة الإصابة المتوسطة بـ أوميكرون الجديد يكن بروتوكول العلاج كالآتي: يمكن إعطاء المريض عقار هيدروكسي كلوروكين + إيفرمكتين" بالتبادل.

كما يمكن إعطاء المريض أيضا عقار "فافيبيرافير + عقار إيفرمكتين" بالتبادل.

وفي الحالات المرضية الشديدة يمكن إعطاء المريض عقار ريمديسفير .

وبالنسبة لحالات الإصابة الشديدة بالمتحور أوميكرون الجديد يجب عزلها في الأماكن المخصصة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الكاملة.