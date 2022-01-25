تجديد حبس المتهمين بسرقة حقائب المواطنين بحدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم، حبس متهمين ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقائق المواطنين بأسلوب "الخطف بدراجة نارية" بدائرة القسم.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية ولاذا بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" بالاشتراك مع المتهم الآخر باستخدام دراجة نارية ملك الأخير وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وباقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب بتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بترك محل سكنه واختبائه بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملكه" .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة ووقائع سرقات أُخرى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.