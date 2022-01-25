وزير التعليم ينفى حقيقة التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ30 ألف معلم المتداولة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصور المتداولة حول التخصصات المطلوبة للتعيين بمسابقة الـ30 ألف معلم.

وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه هذه الصور لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن كل ما يخص مسابقة 30 ألف معلم الصيف المقبل.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، جاء بعد سنة ونصف السنة من التحضير والدراسة.

ولفت وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الحكومة أجرت بحثًا على كل مدارس الجمهورية لحصر أعداد عجز المدرسين، في كل مدرسة وفي كل مرحلة وكل محافظة، مردفًا: "سنة ونصف السنة بنحضر لهذا القرار قبل عرضه على الرئيس السيسي".

ونوه بأن نتائج البحث دققها جهاز التنظيم والإدارة، وحدد العجز في مرحلة رياض الأطفال وابتدائي، وحدد الفجوات، مؤكدًا أن عدد المدرسين الذين سيتم تعيينهم ليس عشوائيًا.

وأوضح أنه في غضون 8 أسابيع، سيتم الإعلان عن اشتراطات التعيين والمناطق والتخصصات، ومن يستطيع المرور من الاشتراطات، يتقدم، مشيرًا إلى أنه يجرى التعاون والتنسيق مع كليات تربية، لإعداد خريجين مؤهلين للمتطلبات الجديد.

فى سياق منفصل، عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا على المديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني حول التقييم الذي سيعقد لطلبة دبلوم المدارس الفنية الصناعية- الزراعية-التجارية- الفندقية التي تطبق مناهج الجدارات.

ووجهت الوزارة بضرورة التنبيه على المدارس بتنفيذ الآتي:

- يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث بالمدارس المشار إليها مبلغًا قدره 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي.

ووجهت بضرورة التنبيه على كافة المدارس الثانوية الفنية المطبقة بها منظومة الجدارات المهنية بضرورة إعلام طلاب الصف الثالث بسرعة سداد قيمة مقابل أداء التقييم النهائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث قالت إنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة للطلاب النظاميين والمنازل.

وشددت على منع قيام المعلمين بوضع الامتحانات للصفوف التى يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل فى الإدارات التعليمية.