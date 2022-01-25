الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية البريطانية تزور أوكرانيا الأسبوع المقبل

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، أنها ستزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، مجددة تحذيرها للجانب الروسي من مغبة أي توغل في الأراضي الأوكرانية، وأنه ستكون له تداعيات اقتصادية باهظة على الاقتصاد الروسي.

وقالت تروس - في جلسة أمام البرلمان البريطاني، حسبما ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية: "سأزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، وسأجدد التحذير لموسكو من هناك من أن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيًا جسيمًا، وسيكون له تداعيات باهظة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك العقوبات المنسقة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو".

وردا على سؤال في البرلمان حول إمكانية إرسال بريطانيا قوات عسكرية للدفاع عن أوكرانيا، قالت تروس: "كما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس من قبل، إنه من المستبعد أن يحدث ذلك، ولكننا نعمل بجد لضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها".

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