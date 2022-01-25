الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راشد الفارس يطرح ألبومه الغنائي «كحل وزمام»

راشد الفارس
راشد الفارس

استقبلت اليوم الساحة الغنائية السعودية والخليجية والعربية الألبوم الجديد للنجم السعودي راشد الفارس والذي يحمل عنوان "كحل وزمام" والذي تم طرحه، حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الرسمي العالمي لروتانا. 

وحظي ألبوم "كحل وزمام"، بحفاوة كبيرة خاصة أغنية كحل وزمام وهي الاغنية التي كتبها "مهندس الكلمة" الأمير بدر بن عبد المحسن، منذ أن أزاح المطرب راشد الفارس الستار عن أسماء ال21 أغنية التي يتضمنها، وكشف أسماء الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى الذين شاركوا به، والذي ذهب نصيب الأسد فيه موسيقيا للمبدع الملحن ياسر بوعلي بخمسة أعمال ، وعبارات الثناء والتقدير ترافق الالبوم. 
من جانبه، امتدح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغاني "كحل وزمام" معلقا "هذه لمحة من الإبداع والطرب اللي راح نسمعه في الالبوم".

ويتضمن الألبوم عددا من الأغنيات  منها أغنية "كحل وزمام" من كلمات الامير بدر بن عبد المحسن وألحان دحوم الطلاسي الذي لحن أيضا في الالبوم اغنية  "سلك حرير" التي كتبها الشاعر سعود البابطين، وقد كتب البابطين أيضا ثلاثة اغاني اخرى هي: "هذا يوم" و"سبحان" وكلاهما من الحان مبهم ، اغنية "خلهم يدرون" من كلمات راكان. ولحن ملهم اغنية ثالثة هي "وين عذرك" من كلمات الشاعرة الجادل.
وبقية الاغاني هي: "روحين" كلمات الشاعر واحد وألحان سلطان الناصر، أما أغنيتي "الغايب" و"تساوت" فكلاهما من كلمات الشاعرة شموخ العقلا (العالية) ومن ألحان ياسر بوعلي الذي لحن أيضا اغاني "كاتب أغاني" للشاعر فائق حسن و"الهوى الغلاب" للشاعر عبد الرحمن العبيدان و"باسم الجروح" للشاعر عبد الله الاسمري.

ولحن ناصر الصالح اغنيتين هما "تكفى غن" من كلمات علي عسيري و"خلص دواي" من كلمات خالد العوض. ولحن احمد الهرمي اغنية "ذكرياتي" للشاعرة رحاب ، ولحن عبد الاله ناصر اغنية "تجاوزتك" من كلمات محمد الغرير، ولحن ادهم اغنية "الحب مالي" للشاعر رامي العبودي، وقدم الشاعر والملحن عبد الرحمن العثمان لراشد الفارس اغنية "بين ليلة"، ولحن راكان اغنية ثانية في الألبوم هي "صدقت" من كلمات مزيد ، فيما لحن محمد غازي اغنية "الى هنا" من كلمات عبد الله ابوراس، ولحن صلاح الهملان اغنية "هانت العشرة" من كلمات طارق المحياس .

وضم الألبوم نخبة من أبرز الموزعين الموسيقيين، فتساوى الموزعين عصام الشرايطي وهشام السكران في عدد الأعمال التي تم توزيعها وعددها أربعة اغاني لكل منهما، وتولى مشاري اليتيم توزيع ثلاثة اغاني، وعملين لكل من سيروس وخالد عز واسامة الهندي ، والبقية وزعها: رافت احمد، زيد نديم، نور هاشم، مشاري ابو جواد.
وتولى المهندس جاسم محمد مكساج 17 اغنية في الالبوم، ومكسج عمرو هاشم ثلاثة اغاني، وواحدة من نصيب محمد عصمت.

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