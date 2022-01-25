السيدة انتصار السيسى لأمهات الشهداء: «لولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان»

هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بالعيد السبعين للشرطة المصرية، مؤكدة أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان.

وقالت قرينة الرئيس السيسي من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان”.

وأضافت: "وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".