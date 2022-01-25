الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيدة انتصار السيسى لأمهات الشهداء: «لولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان»

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بالعيد السبعين للشرطة المصرية، مؤكدة أن  الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان.

وقالت قرينة الرئيس السيسي من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان”.

وأضافت: "وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".

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وائل لطفي

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