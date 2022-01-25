الرئيس السيسى: مصر تقدر الروابط العميقة التى تجمعها بالجزائر

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التى تجمعها مع الجزائر فى ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة، مؤكدًا توافق الجانبين على تطوير التعاون الثنائي بما يحقق التنمية الشاملة فى البلدين.

وقال الرئيس السيسي- فى مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء: «أجريت مباحثات مكثفة وبناءة مع الرئيس عبدالمجيد تبون تم خلالها بحث العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف، أن هناك إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل أطر التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وصون مقدرات الدولة، مؤكدًا ضرورة مكافحة الإرهاب وتبني المجتمع الدولي مقاربة لمواجهته وتقويض قدراته وتجفيف منابعه.

وشدد الرئيس على ضرورة تفعيل آليات العمل العربي المشترك لصون الأمن القومي العربي ومقدرات الدول العربية، متمنيًا التوفيق للجزائر فى رئاستها القمة العربية القادمة.