الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية الألمانية تلتقى نظيرها الهولندى غدًا

أنالينا بربوك
أنالينا بربوك

ذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك تستقبل غدا، نظيرها الهولندي ووبكي هوكسترا في برلين، وستشمل المحادثات بين الجانبين التركيز على القضايا الدولية والأوروبية، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق متصل، تستقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت نظيرها البريطاني بن والاس، غدا الأربعاء، إذ سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الحالية، ولا سيما الأمن الأوروبي والوضع في أوكرانيا وحولها والوضع في منطقة الساحل، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع التعاون الثنائي وتحديث المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.

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