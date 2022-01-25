الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تؤيد السجن للمتهمين بخطف محام وتصويره عاريًا بالزقازيق

محكمة النقض
محكمة النقض

أيدت محكمة النقض السجن من 3 إلى 5 سنوات بحق صاحب كافتيريا وصديقه لاتهامهم بخطف محامى وسرقته وتصويره عاريًا بالزقازيق.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ايهاب فوزى احمد غنيمى شكلا، ثانيا بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى شكلا وفى الموضوع برفضه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين بالقضية تهمة هتك عرض المجنى عليه بالاشتراك مع مجهولين تحت تهديد السلاح وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء "سكين ومطواه" وأحكموا سيطرتهم عليه مما بث الرعب في نفس المجنى عليه فأعدموا إرادته وأكرهوه على خلع ملابسه وتصويره عاريا مهددين إياه بالأسلحة البيضاء وسرقوا المنقولات المملوكة وهى سيارته ويأتي ذلك لسابقة خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول فقام المتهم الثانى باستدراجه لاحد المساكن.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفق قرار الإحالة وبمداولة القضية أصدرت حكمها بالسجن من 3 الى 5 سنوات بحق المتهمين الاثنين وبصدور ذلك الحكم طعن المتهمين على حكم محكمة الجنايات لتصدر محكمة النقض قرارها المتقدم.

محكمة الجنايات محكمة النقض النقض تؤيد إحالة المتهمين

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وائل لطفي

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