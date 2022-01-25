الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تحقق فى خطف شخص بالزيتون

خطف
خطف

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة اختطاف شخص بالزيتون، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.

وعن التفاصيل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من مالك مطعم، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بتضرره من شقيقين مقيمان بدائرة القسم وذلك لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي مـن زوجة أحدهما مـن داخل السيارة خاصتها، على إثر ذلك حدث بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاهما على الآخر بالضرب وتم الصلح والتراضي فيما بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعقب ذلك اصطحابه بسيارة خاصـة بأحدهما داخل جراج بالعقار سكنهما بدائرة القسم، وقاموا بإجباره على توقيع إيصالي أمانه بمبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزتهما إيصالي الأمانة المشار إليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة أجهزة الأمنية اختطاف شخص

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وائل لطفي

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