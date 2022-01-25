بلجيكا تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البلجيكية، 41 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و830 ألفا و 719 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية- وفق ما أوردته صحيفة "بروكسل تايمز"، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات بلغت 28 ألفًا و 835 حالة بعد أن سجلت أمس 18 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي في البلاد ارتفعت إلى مليونين و12 ألفا و650 متعافيا منذ بدء الجائحة في البلاد.

وكان أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن جائحة كورونا ستبقى تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، ويجب على العالم أن يقبل بحقيقة أن جائحة كوفيد-19 موجودة معنا في المستقبل المنظور، حتى لو كان من الممكن إنهاء مرحلة الجائحة الحادة هذا العام.

وقال تيدروس ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إنه "في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 100 حالة كل ثلاث ثوانٍ في المتوسط، وفقد شخص حياته بسبب فيروس كورونا كل 12 ثانية.. ولا يزال من الخطر افتراض أن أوميكرون سيكون المتغيّر الأخير، أو أننا وصلنا إلى نهاية الجائحة".

وناشد مدير عام الصحة العالمية الدول الأعضاء في المنظمة قائلا: "يجب أن تكون أولويتها القصوى وقف التهديدات الصحية المستقبلية من الترسخ والتسبب في مثل هذا الاضطراب الهائل للأنظمة الصحية والاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، يجب على جميع الدول تعزيز الصحة والرفاهية، والوقاية من المرض من خلال معالجة أسبابه الجذرية".

وبشأن معالجة مسألة فيروس كورونا على وجه التحديد، حث د. تيدروس على إدارة أفضل لأمراض الجهاز التنفسي الحادة، من خلال منصة دولية "مستدامة ومتكاملة" تعمل على تنسيق الاستعداد لمواجهة الجوائح في المستقبل.

وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم لمعالجة الفوارق العلاجية طويلة الأمد، وذلك بفضل مرفق"كوفاكس" للتوزيع العادل للقاحات، وهي مبادرة تشارك فيها الأمم المتحدة، والتي وزعت جرعتها المليار قبل أسبوع واحد فقط، وشحنت أيضا المزيد من اللقاحات في الأسابيع العشرة الماضية "مقارنة بالأشهر العشرة السابقة مجتمعة.