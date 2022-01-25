الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«صاحبى وخايف عليه».. القصة الكاملة لواقعة امتحان اللاعب مصطفى محمد

اللاعب مصطفى محمد
اللاعب مصطفى محمد

مازالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجري تحقيقاتها بشأن واقعة اللاعب مصطفى محمد، حيث قام أحد زملائه بحضور الامتحان بدلًا منه، وعندما اكتشف المراقب القصة قام بإبلاغ الشرطة، في هذا السياق ترصد “الدستور” القصة الكاملة.

بداية القصة

بدأت القصة عندما قام رجال الأمن بالجيزة بإلقاء القبض على شاب يؤدي امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلاً من لاعب كرة القدم مصطفى محمد اللاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

جاء هذا بعدما تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا من مسؤولي معهد تعليمي خاص بالجيزة بضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وغير مقيد بكشوف الطلبة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المعهد ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء أداء المتهم للامتحان اشتبه فيه مراقب اللجنة، وعندما طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض في البداية ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها، ومن خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون بها اسم لاعب كرة قدم شهير بالمنتخب الوطني المصري والمقيد كطالب بالمعهد إلا أنه موجود ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري بالكاميرون، وقام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التي تحفظت على المتهم الذي كان يؤدي الامتحان بدلاً من اللاعب وتم إبلاغ رجال الأمن.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بالواقعة وقال فى تصريحات له أثناء التحقيقات التى تجرى معه :«كنت عاوز أنقذ صاحبي علشان مستقبله ما يضيعش، دا بيمثل مصر في بطولة».

دور التعليم العالي

علّقت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تأدية شاب امتحاناً بدلاً من لاعب الكرة مصطفى محمد داخل أحد المعاهد في شبرامنت.

وقالت المصادر، إن وزارة التعليم العالي علمت بالواقعة وسوف تحيلها للتحقيق لمعرفة كواليسها والمتسبب في ذلك ومحاسبة المقصرين.

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