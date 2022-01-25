«فيفا» و«يويفا» ينعيان ضحايا حادث التدافع في كأس الأمم الإفريقية

نعى الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم، ضحايا التدافع عند ملعب "أوليمبي" بالكاميرون أمس، حيث لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 38 في حادث تدافع للجماهير عند مدخل الملعب قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة إلى نظيريه الإفريقي والكاميروني قال فيها:"يتقدم الفيفا بأحر تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب أوليمبي خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية بين الكاميرون وجزر القمر".

وأضاف:"أفكار وخواطر مجتمع كرة القدم العالمي مع الضحايا، والذين أصيبوا في هذا الحادث، وجميع موظفي الكاف والاتحاد الكاميروني لكرة القدم في هذه اللحظة الصعبة".

وكتب الاتحاد الأوروبي "يويفا" على حسابه بـ"تويتر":"بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي، يوجه اليويفا تعازيه الحارة لكل المتضررين من الأحداث المأساوية التي وقعت خارج ملعب ياوندي في الكاميرون، أمس الأحد".

وفي بيان نشره اتحاد الإذاعة والتلفزيون في الكاميرون اليوم الثلاثاء، أوضح وزير الاتصالات، رينيه إيمانويل سادي، أنه من بين الجرحى 31 أصيبوا بجروح طفيفة و7 في حالة خطيرة.

وتعد هذه الحصيلة الرسمية أعلى من تلك التي أعلنت عنها وسائل الإعلام المحلية في البداية، حيث ذكرت أن الحادث، الذي وقع أمس الاثنين، خلف ستة قتلى.

وشدد سادي على أن الرئيس الكاميروني بول بيا، أمر "بفتح تحقيق" لاستيضاح ملابسات "هذا الحادث المأساوي"، ووجه "تعازيه" لأسر الضحايا.

وحدثت الواقعة قبل حوالي 45 دقيقة من بدء المباراة، عندما دفع المشجعون أحد حواجز الدخول إلى الملعب، وفقا لما ذكره الحاكم الإقليمي.

من جانبه، أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي صدر الليلة الماضية، أنه "على علم بالحادث"، وأنه "يحقق بشأن الوضع ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث".