أسبوع الأهداف العالمية يدفع بأعداد زيارات «إكسبو 2020» لحاجز 11 مليون زيارة

سجّل المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" 10 ملايين و836 ألفا و389 زيارة بفضل ما حققه أسبوع الأهداف العالمية، الذي أقيم خلال الفترة من 15 حتى 22 يناير على هامش المعرض بالتعاون مع الأمم المتحدة، من شعبية مماثلة، من خلال مجموعة فعّالة من المنتديات، وحلقات النقاش، والأنشطة المثيرة للاهتمام التي نظمت على هامشه.

وساهم أسبوع الأهداف العالمية- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- في تحقيق المزيد من التقدم نحو الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وهي مخطط يهدف لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، عبر معالجة بعض التحديات العالمية، مثل الفقر، وعدم المساواة، والصحة والتعليم، والتغير المناخي، ويواصل "إكسبو 2020 دبي" التزامه بتعزيز أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير منصة لصنع تأثير إيجابي من أجل مستقبلنا المشترك.

كما سجل المعرض العالمي أعداد الزيارات أيضا بتحفيز من عرض المسرحية الموسيقية الجديدة والمُبهرة التي قدّمها المبدعان الهنديان شيخار كابور، والموسيقار إيه آر رحمان، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات البارزة التي عقدت في إطار أول نسخة من أسبوع الأهداف العالمية تُقام خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واستضافها الحدث الدولي "إكسبو 2020 دبي".

وبفضل التدابير الاحترازية الصارمة ضد وباء كورونا، استمتع زوار الحدث المعرض بأمان، بحوالي 200 فعالية نظمت بشكل يومي طوال الأسبوع المنصرم، وشملت كافة أرجاء موقع "إكسبو 2020 دبي"، المُمتد على مساحة تعادل 613 ملعب كرة قدم، والبالغ حجمه أربعة أضعاف حجم دبي مول.

وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لـ "إكسبو 2020" حاجز الـ 72.5 مليون، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر "لايف من إكسبو"، فضلا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق لجلسات أسبوع الأهداف العالمية، والتي حصدت 767 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

ويستمر "إكسبو 2020" في وضع إجراءات الصحة والسلامة في طليعة أولوياته، مع وجود قواعد صارمة مُطبقة عبر كافة أرجاء الموقع، ويُطلب من الزوار الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق تقديم إثبات يُبين حصولهم على التطعيم، أو نتيجة سلبية لفحص الـ "بي سي آر" أُجري قبل ما لا يزيد على 72 ساعة من موعد الزيارة، وبموجب بروتوكولات السلامة المطبقة على أرض الحدث الدولي، فإن الزوار والموظفين والمشاركين مُلزمين بارتداء الكمامة، في الأماكن المفتوحة أو المغلقة على حد سواء، بجانب إتاحة المنشآت المعنية بإجراء فحص "بي سي آر" لموظفي أجنحة الدول والعاملين في الخطوط الأمامية ومقدمي العروض الترفيهية.

وتتواصل فعاليات "إكسبو 2020 دبي" حتى 31 مارس 2022، ويدعو العالم أجمع إلى المشاركة في الاحتفال الدولي، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع.