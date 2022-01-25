«علاج أورام المبيض» يوم علمي بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي

نظمت مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، تحت رعاية كل من الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد النخيلي مدير عام مستشفي الأورام، يوم علمي تحت عنوان "علاج أورام المبيض" بقاعة المنار بالمستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد النخيلي مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، بأن اليوم العلمي حضره العديد من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين بأقسام جراحة الأورام، وطب الأورام، والعلاج الإشعاعي، والتخدير، بالإضافة إلى أقسام الصيدلة العامة والصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.

كما ناقشوا خلال فعاليات اليوم العلمي لمستشفى أورام الإسماعيلية آخر المستجدات العلمية في علاج أورام المبيض.

وأشار الدكتور محمد النخيلي إلى أهمية الأنشطة العلمية بالمستشفى، والتى تعتبر جزء من الخطة التدريبية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لرفع الكفاءة التدريبية للفرق الطبية، باعتبارها جزء هام من أدوات التعليم الطبي المستمر لتقديم أفضل خدمة طبية للمريض.

ولفت " النخيلى" إلى إن تلك المحاضرات قام بإلقائها نخبة من الأساتذة المتميزين بالمستشفى وهم الاستاذ الدكتور جمال المتولي زميل جراحة الأورام، والدكتورة نهي تهامي زميل مساعد العلاج الإشعاعي، والدكتورة شيماء يسري رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية.

يذكر أن سرطان المبيض هو أحد أنواع سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي ويحتوي الجهاز التناسلي في الإناث على مبيضين، يقع كل منهما على أحد جانبي الرحم يكون بحجم كل منهما حبة اللوز.

ويقوم المبيض بإفراز هرمونات الاستروجين والبروجسترون، تقوم هذه الهرمونات بتنظيم عملية الدورة الشهرية لدى السيدة وعند التقدم بالسن وانقطاع الطمث، يقل إنتاج هذه الهرمونات في المبايض وفي نهاية الأمر يتوقف تمامًا عن العمل.

يطلق مصطلح سرطان المبيض على عدة أنواع من السرطانات الّتي تنشأ من الخلايا المكوّنة للمبيض، وأكثرها شيوعًا هي التي تغطي المبيض، وهناك أيضا أشكال أقل شيوعًا من سرطان المبيض تأتي من داخل المبيض نفسه، كما هو الحال في أورام الخلايا الجنسية، وسرطانات اللحمة.

كما يعتبر أنه من أكثر الأمراض التي قد تصيب النساء وتجعلهنّ عرضة للوفاة، ويزداد خطر سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي (سرطان المبيض) بعد سن انقطاع الطمث.