أبرزها الصيام.. داعية بالأوقاف: 5 أشياء لا يجوز أن تقلد النبي فيها

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك 5 أشياء لا يجوز للمسلم أن يقلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم،وهى لا ينطبق عليها قول الله:" لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21).

وأضاف في مقطع فيديو مصورعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن هذه الأشياء لا يجوز أن تعمل مثل النبي فيها لأنها تخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهى:

الصيام من طلوع الشمس حتى آذان المغرب، ولا يجوز الوصل في الصيام، فصوم الوصال مخصوص بالنبي فقط، فكان يصوم ليل ونهار فيجوز له ذلك، وعندما حاول الصحابة تقليده فنهاهم النبي عن ذلك.

الزواج بولى وشهود يكون للمسلم العادي، وأما سيدنا النبي فكان لم يحتاج ولى وشهود لقيمة وقدر النبي عليه السلام، فقال الله في كتابه تعالى دليل على ذلك: ( َلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا)، فالله زوج النبي من فوق سبع سماوات.

مباح لك أيها المسلم أربع زوجات فقط، بدليل قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، فسيدنا النبي له شرع خاص، فيتزوج كيفما يشاء ووقتما يشاء، لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى.

مكة البلد الوحيد التي يحرم فيها القتال، ولا يجوز فيها القتال ولا شجار ولا رفع صوت حتى يوم القيامةـ ما عدا لسيدنا محمد فقد آذن الله له القتال، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها أمس، فهذه ميزة أختص اللخ بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.