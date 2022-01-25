محافظ بورسعيد ومدير الأمن يفتتحان ميدان الشرطة

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، اليوم، ميدان الشرطة الكائن أمام قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي، رافقهم خلالها عدد من القيادات الأمنية والمستشار العسكري والتنفيذية ببورسعيد.

محافظ بورسعيد ومدير الأمن

وجدد محافظ بورسعيد التهنئة لأفراد وجنود الشرطة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أننا نحتفل اليوم بأبطالنا الذين يسطرون أروع الملاحم في الحفاظ على الوطن وفرض الأمن والاستقرار.

محافظ بورسعيد ومدير الأمن

ودعا محافظ بورسعيد أن يحمي الله مصرنا الحبيبة وأبناءنا من رجال الشرطة، وأن ينعم على الوطن والاستقرار للاستمرار في تحقيق التنمية والتقدم.

وكان قد قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسمى معاني التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، متمنيًا من الله أن يحمي رجال الشرطة المصرية، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار تحت راية وقيادة السيد رئيس الجمهورية.