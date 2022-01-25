الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يفتتحان ميدان الشرطة

محافظ بورسعيد ومدير
محافظ بورسعيد ومدير الأمن

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد،  اليوم،  ميدان الشرطة الكائن أمام قوات أمن بورسعيد بحي الضواحي، رافقهم خلالها عدد من القيادات الأمنية والمستشار العسكري والتنفيذية ببورسعيد.

IMG-20220125-WA0046
محافظ بورسعيد ومدير الأمن

وجدد محافظ بورسعيد التهنئة لأفراد وجنود الشرطة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أننا نحتفل اليوم بأبطالنا الذين يسطرون أروع الملاحم في الحفاظ على الوطن وفرض الأمن والاستقرار.

IMG-20220125-WA0045
محافظ بورسعيد ومدير الأمن

ودعا محافظ بورسعيد أن يحمي الله مصرنا الحبيبة وأبناءنا من رجال الشرطة، وأن ينعم على الوطن والاستقرار للاستمرار في تحقيق التنمية والتقدم.

وكان قد قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسمى معاني التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية، متمنيًا من الله أن يحمي رجال الشرطة المصرية، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار تحت راية وقيادة السيد رئيس الجمهورية.

IMG-20220125-WA0012
محافظ بورسعيد ومدير الأمن
الوطن استقرار ابطال عادل الله يفتتحان قرار خلال محافظ مدير الأمن تنفيذي تقدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات

«دفاية» تقتل 5 من أسرة واحدة فى كفر الدوار

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟