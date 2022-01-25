الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن مستعدة لعقد لقاء مباشر مع إيران

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لعقد لقاء مباشر مع مسئولين إيرانيين؛ لإتاحة مجال لتفاهمات أكثر فاعلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح للصحفيين مساء أمس الإثنين، إن الإدارة الأمريكية لطالما فضلت إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران سواء فيما يتعلق بالاتفاق النووي أو قضايا أخرى، وذلك لكونها أكثر فائدة.

وذكر برايس أن هناك حاجة عاجلة لمفاوضات مباشرة مع إيران؛ للتمكن من التوصل السريع إلى تفاهمات تعود بالنفع على الجانبين وتفضي إلى التزام طهران ببنود الاتفاق النووي.

وأضاف أن واشنطن لطالما نبهت إلى حقيقة أن المفاوضات غير المباشرة، وبخاصة بشأن قضية على هذا القدر من التعقيد والاهمية أمر معيق.

وجدد التأكيد على أن "معدل سرعة التقدم النووي الذي تحرزه إيران يجعل الوقت ضيقًا جدًا امام فوائد عدم الانتشار النووي التي ينص عليها الاتفاق النووي مبدئيًا" مبينًا أن الاتفاق دخل حيز التتفيذ عام 2016.

ويتزامن هذا الإعلان الأمريكي مع تصريح أدلى به وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان في مؤتمر صحفي بطهران في وقت سابق، وقال فيه: "في حال وصلنا الى مرحلة في المفاوضات يتطلب فيها التوصل إلى اتفاق جيد مع ضمانات عالية من خلال عقد حوار مع الأمريكيين فلن نتجاهل ذلك".

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن إيران وعددًا آخر من الدول الأعضاء سددوا المتأخرات المالية المستحقة عليهم في ميزانية المنظمة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة في نيويورك، قال دوجاريك: "هناك 3 دول (إيران وغينيا وفانواتو) سددت خلال عطلة الأسبوع المتأخرات المالية المستحقة عليها، مما يعني أنه بات في مقدورهم التصويت في الجمعية العامة".

وأبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد في 12 يناير الحالي، أن هناك 11 دولة بالمنظمة الدولية، من بينها إيران، متأخرة عن سداد اشتراكاتها المالية.

وعلى صعيد آخر، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA) عن أن معدل الفقر المدقع في دول غرب إفريقيا ارتفع عام 2021 بنسبة 2.9%، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.9 دولار من 2.3% عام 2020 إلى 2.9%عام 2021.

أوضحت اللجنة- في تقرير أعدته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة- أن أعباء ديون بلدان المنطقة تفاقمت هي الأخرى بسبب بطء الانتعاش الاقتصادي، وتقلص الحيز المالي وضعف تعبئة الموارد.

واشنطن إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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