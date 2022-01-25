خالد المهدي: لدينا رؤية واضحة في ملف استغلال أصول نقابة المهندسين

أكد المهندس خالد صلاح المهدي، خبير التقييم العقاري، والمرشح رئيسا لنقابة المهندسين بالقاهرة، أن البرنامج الانتخابي لقائمة "نقابيون- من أجل خدمة المهندس"، والمرشح لها المهندس طارق النبراوي، نقيبا عاما، يتضمن رؤية واضحة في ملف استغلال أصول النقابة وخاصة أرض المستشفى بمدينة بدر.

وأوضح المهدي، في بيان له: نعتزم أخذ قرارات حاسمة بالنسبة لاستثمار أصول النقابة الثابتة، ومنها أرض المستشفى والمجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفية ومصنع المكرونة بالإسماعيلية، وأرض النقابة بمدينة نصر، والتي تزيد قيمتها عن مليار ونصف، وذلك بالعرض على الجمعية العمومية

وأردف: أرض المستشفى بمدينة بدر، فيجب عرض المشروع، للاستثمار بقيمته الحقيقية الحالية والتي تبلغ حوالي 50 مليون لقيمة الأرض والتي حصل عليها المجلس السابق بالتقسيط بمبلغ 19 مليون جنيه

وأكمل: المجلس الحالي طرح الأرض للاستثمار وأخذ قرار بأن يتحمل صندوق المعاشات 300 مليون لتمويل إنشاء الهيكل الخرساني، وهو ما عارضه المهندسون وتم إقامة دعوى قضائية ضده، كما أنه أعد دراسة جدوى للمشروع تضمنت مبالغات في قيمة الأرض وأسعار البناء.

وتابع: البرنامج يتضمن طرحها للاستثمار بقيمتها الحقيقية من خلال دراسة جدوى واقعية ودون أن يساهم صندوق المعاشات بأي تكلفة في بناء المستشفى، حيث نرى طرحها لمستثمرين في المجال الطبي، وسوف تشارك النقابة في المشروع بقيمة الأرض والرسومات والرخصة فقط، أو الاتجاه لتغير نشاط الأرض بدراسة جدوى وأخذ موافقة مجلس الوزراء، وأيضا بموافقة الجمعية العمومية

وشدد: سوف نرد الأمر لاصحابه "الجمعية العمومية للمهندسين" لاتخاذ القرار فيما يخص أصول النقابة، وسوف نعد دراسات جدوى للاستغلال خلال مدة زمنية لا تجاوز 4 أشهر ، ويتم عرضها على جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار بشأن التصرف في الأصول "الاستثمار أو البيع".

وأكد أن القائمة الانتخابية "نقابيون- من أجل خدمة المهندس" تضم خبرات نقابية بالإضافة لعدد كبير من الخبرات المهنية والهندسية وقادرة على ضخ دماء جديدة في شرايين العمل النقابي في الفترة المقبلة

وبدأت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى محمد محمود، في تلقي طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية، وذلك لمدة أسبوعين تنتهي غدا، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية.

وتم تحديد يومي الأحد والإثنين 30 ،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.