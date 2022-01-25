أثناء عبورها القضبان.. التصريح بدفن جثة سيدة صدمها قطار في المحلة

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة سيدة لقت مصرعها بعد أن صدمها قطار "طنطا- المنصورة"، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري في المحلة بمحافظة الغربية.



و تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوفاة سيدة على شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.



و انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبورها القضبان صدمها القطار، ولقيت مصرعها في الحال، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.