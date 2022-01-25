محاكمة راكب حاول تهريب طبنجة صوت ومطواة عبر مطار القاهرة

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم الثلاثاء، إحالة راكب، متهم بمحاولة تهريب (طبنجة صوت، ومطواة، وعدد من الطلقات)، ومستلزماتهما بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر للمحاكمة العاجلة .

تعود تفاصيل الواقع، إلى الاشتباه فى قيام الراكب “ص.ع” القادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو بتهريب أشياء مخالفة، وبالعرض على قسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود (طبنجة صوت، وخزنة احتياطية، و350 طلقة صوت عيار 9 مللي، و299 طلقة صوت عيار 8 مللي،ومطواة ذات نصل حاد).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 215 لسنة 2020 بعد العرض، رئيس مصلحة الجمارك.