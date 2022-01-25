الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة راكب حاول تهريب طبنجة صوت ومطواة عبر مطار القاهرة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم الثلاثاء، إحالة راكب، متهم بمحاولة تهريب (طبنجة صوت، ومطواة، وعدد من الطلقات)، ومستلزماتهما بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر للمحاكمة العاجلة .

تعود تفاصيل الواقع، إلى الاشتباه فى قيام الراكب “ص.ع” القادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو بتهريب أشياء مخالفة، وبالعرض على قسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود  (طبنجة صوت، وخزنة احتياطية، و350 طلقة صوت عيار 9 مللي، و299 طلقة صوت عيار 8 مللي،ومطواة ذات نصل حاد).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 215 لسنة 2020 بعد العرض، رئيس مصلحة الجمارك.

الإجراءات القانونية محاولة تهريب مطار القاهرة الجمارك محاكمة تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

اتحاد بنوك مصر يدين انتشار شائعات نقص السيولة بالبنوك

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات

«دفاية» تقتل 5 من أسرة واحدة فى كفر الدوار

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

«التمويل الدولية» تساند رواد الأعمال الصغار في فلسطين بصندوق ابتكار جديد

فلسطين: المنحنى الوبائي يتصاعد.. و6 أغسطس قد يكون ذروة موجة كورونا

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟