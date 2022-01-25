الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلاح الجوي الياباني يسجل أكبر عدد من الطلعات على مدى 5 سنوات

السلاح الجوي الياباني
السلاح الجوي الياباني

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الثلاثاء، أن سلاحها الجوي نفذ 785 طلعة جوية بطائرات مقاتلة لاعتراض الطائرات العسكرية الأجنبية التي تقترب من المجال الجوي الياباني في الفترة من أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى لذات الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وبحسب هيئة الأركان المشتركة التابعة للوزارة، فإن عدد الطلعات الجوية خلال فترة الأشهر التسعة تجاوز بالفعل 725 مرة المسجلة في السنة المالية الكاملة التي انتهت في مارس 2021.

وبحسب ما أعلنت عنه اليابان فقد تم إجراء أكبر عدد من العمليات في الأشهر التسعة حتى 31 ديسمبر ضد طائرات صينية في 571 مرة بزيادة 240 مرة عن العام السابق وشكلت 73 في المئة من الإجمالي.

يذكر أن هناك خلافا بين اليابان والصين بشأن السيادة على الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي كما نفذت طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية 199 طلعة جوية ضد طائرات روسية مقارنة ب 206 طلعات جوية في العام الماضي.

طوكيو السلاح الجوي الياباني اليابان

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