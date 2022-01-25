الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تشعر بقلق إزاء تصعيد «الحوثيين» في اليمن عبر الحدود

الحوثيين
الحوثيين

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تصعيد الهجمات الحوثية عبر الحدود، ضد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "دوجاريك" إلى أن الأمين العام يدعو إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، كما دعا "جوتيريش" إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد استهدفت المليشيات الحوثية، "مواقع حساسة" في الإمارات، بينها قاعدة الظفرة الجوية، ومواقع في السعودية.
يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من الهجوم الذي شنته المليشيات على أبو ظبي، وتسبب بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجراح.
وكان "جوتيريش" قد أكد أن الهجوم على أبو ظبي هو تصعيد مؤسف وخطأ جسيم، وذكّر بأن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعا الأمين العام إلى "إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشفافة في هذه الحوادث لضمان المساءلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ألوية العمالقة في اليمن، أنها بدأت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة بقايا ميليشيات الحوثي في مديرية حريب بمحافظة مأرب.
وقال فيصل الشعيبي، قائد الشرطة في ألوية العمالقة ـ في تصريح لقناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ:"نحن الآن نمشط مديرية حريب لملاحقة بقايا ميليشيات الحوثي"، مضيفًا أن القوات ستتجه بعد ذلك الى مديرية الجوبة بمأرب، وأن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة خلال العمليات في مأرب.
وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت - أمس - إحراز تقدم جديد تجاه مناطق الحوثيين في محافظة مأرب شرقي البلاد، وقال مصدر عسكري "إن قوات العمالقة سيطرت على معظم أجزاء مديرية حريب جنوبي مأرب، بعد هجمات عدة نفذتها ضد ميليشيا الحوثي".

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وائل لطفي

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