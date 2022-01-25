الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارات رادار متحركة على الطرق لضبط «تجاوز السرعة»

رادار
رادار

دفعت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بسيارات رادار متحركة للسيطرة على مخالفات تجاوز السرعة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 7210 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1943 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و191 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة عن الدراجات النارية، و26 مخالفة موقف عشوائي، و25 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. 

الإدارة العامة للمرور سيارات رادار مخالفات تجاوز السرعة بورسعيد الجيزة مركز صيانة مدرسة نموذجية

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وائل لطفي

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