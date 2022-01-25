الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يكرر تمسكه باحترام مؤسسات الجمهورية والنظام الدستوري في بوركينا فاسو

جريدة الدستور

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تمسكه باحترام مؤسسات الجمهورية والنظام الدستوري في بوركينا فاسو، تعليقاً على إعلان عسكريين في البلاد استيلاءهم على السلطة وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود.


وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبي يدعو قوات الأمن والدفاع إلى البقاء وفية لمهماتها الأساسية المتمثلة في حماية السكان والدفاع عن الدولة، من خلال تأكيد مطالبهم بطريقة غير عنيفة.


وأضاف البيان: "في هذه اللحظة من انعدام اليقين، يظل الاتحاد الأوروبي منتبهًا لتطورات الوضع، داعيًا جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس. كما يدعو إلى إعادة حرية الرئيس روك مارك كابوري وأعضاء مؤسسات الدولة على الفور".


واكتنف الغموض مصير الرئيس، إذ أفادت مصادر أمنية أنه اعتُقل على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته، بينما أكدت مصادر حكومية أنه أفلت منهم قبل وصولهم إليه، في "محاولة انقلابية" سارع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بها.

يأتي هذا فيما أعلنت سلطات بوركينا فاسو عن فرض حظر تجول في البلاد، على خلفية تمرد جنود في ثكنات عسكرية عدة.

وأصدر الرئيس، روش مارك كريستيان كابوريه، مرسومًا ينص على فرض حظر تجول سيكون ساريًا اعتبارًا من الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، الأحد الماضي.

وأضاف المرسوم الرئاسي أن حظر التجول سيظل ساريًا حتى إشعار آخر على كل التراب الوطني.

وكان سيطر جنود متمردون على قاعدة عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو وثكنات في بلدتي كايا وواهيجويا بشمال البلاد، ما أثار مخاوف من وقوع محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في ظل إطلاق نار استمر لساعات وسط إحباط متزايد من تعامل الحكومة مع التمرد الإسلامي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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