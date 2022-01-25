الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقع الإلكتروني لإتاحة تسجيل طلاب الثانوية العامة للاستمارة الإلكترونية للعام الدراسى ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲، للصف الثالث الثانوی.

وشددت الوزارة على حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون أخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب على الموقع الإلكتروني يوم الخمیس الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلیمات كتابة  الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

وشددت الوزارة، على مراعاة الآتي قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية : 

1- أن يكون تاريخ الاستمارة ٢٠٢١/٢٠٢٢

2-  مراجعة الاسم: أن يكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده بالضبط.

ملحوظة:

عند استخراج الاستمارة يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومى ومحل

الميلاد ومحافظة الميلاد قبل الطباعة.

3- مراحعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة

4- مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة.

5- الصورة المطبوعة على الأستمارةهى نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة (  مطلوب 6 صور

6/4 خلفية بيضاء) 

6- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية

7- مطلوب عدد واحد صورة ضوئية للبطاقة

 الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولى أمره

8- ان نكون جمع البياناب الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدني خطأ.

ملحوظة

اذا وجد خطأ بأی بیان بالاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا الي الحجرة الارشاد التعلیمی.

9- طباعة الاستماره مسئولية الطالب و ولی امره لانها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمی فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

10- قبل تسليم الاستمارة على الطالب و ولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما امام

اعضاء حجرة الارشاد التعليمی.

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