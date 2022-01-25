فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة
فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقع الإلكتروني لإتاحة تسجيل طلاب الثانوية العامة للاستمارة الإلكترونية للعام الدراسى ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲، للصف الثالث الثانوی.
وشددت الوزارة على حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون أخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب على الموقع الإلكتروني يوم الخمیس الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلیمات كتابة الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
وشددت الوزارة، على مراعاة الآتي قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية :
1- أن يكون تاريخ الاستمارة ٢٠٢١/٢٠٢٢
2- مراجعة الاسم: أن يكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده بالضبط.
ملحوظة:
عند استخراج الاستمارة يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومى ومحل
الميلاد ومحافظة الميلاد قبل الطباعة.
3- مراحعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة
4- مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة.
5- الصورة المطبوعة على الأستمارةهى نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة ( مطلوب 6 صور
6/4 خلفية بيضاء)
6- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية
7- مطلوب عدد واحد صورة ضوئية للبطاقة
الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولى أمره
8- ان نكون جمع البياناب الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدني خطأ.
ملحوظة
اذا وجد خطأ بأی بیان بالاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا الي الحجرة الارشاد التعلیمی.
9- طباعة الاستماره مسئولية الطالب و ولی امره لانها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمی فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.
10- قبل تسليم الاستمارة على الطالب و ولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما امام
اعضاء حجرة الارشاد التعليمی.