فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقع الإلكتروني لإتاحة تسجيل طلاب الثانوية العامة للاستمارة الإلكترونية للعام الدراسى ۲/۲۰۲۱ ۲۰۲، للصف الثالث الثانوی.

وشددت الوزارة على حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها، على أن يكون أخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية للطلاب على الموقع الإلكتروني يوم الخمیس الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلیمات كتابة الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوى ٢٠٢١/٢٠٢٢ .

وشددت الوزارة، على مراعاة الآتي قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية :

1- أن يكون تاريخ الاستمارة ٢٠٢١/٢٠٢٢

2- مراجعة الاسم: أن يكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده بالضبط.

ملحوظة:

عند استخراج الاستمارة يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومى ومحل

الميلاد ومحافظة الميلاد قبل الطباعة.

3- مراحعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة

4- مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة.

5- الصورة المطبوعة على الأستمارةهى نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة ( مطلوب 6 صور

6/4 خلفية بيضاء)

6- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية

7- مطلوب عدد واحد صورة ضوئية للبطاقة

الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولى أمره

8- ان نكون جمع البياناب الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدني خطأ.

ملحوظة

اذا وجد خطأ بأی بیان بالاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا الي الحجرة الارشاد التعلیمی.

9- طباعة الاستماره مسئولية الطالب و ولی امره لانها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمی فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

10- قبل تسليم الاستمارة على الطالب و ولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما امام

اعضاء حجرة الارشاد التعليمی.