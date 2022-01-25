الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكين: نرحب بجهود أوروبا لتعزيز العلاقات في مواجهة التحديات العالمية

جريدة الدستور

 رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لتعزيز العلاقات بين واشنطن وبروكسل في مواجهة التحديات العالمية معًا.
جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركة بلينكن في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بدعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأطلع بلينكن، بحسب البيان، نظرائه في الاتحاد الأوروبي على زيارته في الفترة من 18 إلى 21 يناير إلى كييف وبرلين وجنيف، والتي جاءت في إطار الجهد الدبلوماسي الأمريكي لمعالجة الحشود العسكرية الروسية غير المبررة بالقرب من أوكرانيا وداخلها واستمرار العدوان على أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق عن كثب بشأن الخطوات التالية، لردع العدوان الروسي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والحلفاء والشركاء على نطاق أوسع، وجدد بلينكن أن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا، سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة ومنسقة.

وكان حذّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أنه حال فشل الدبلوماسية "فإننا جاهزون بشكل جيد للغاية في إعداد الردود (ضد) العدوان الروسي المحتمل".

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي أكد على "وحدته القوية" و "دعمه الثابت" لأوكرانيا وسط تقارير متزايدة عن الانقسام والخلافات بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وأضافت القناة أن الدولة الواقعة شرقي أوروبا تخشى من غزو روسي وشيك قد يكون له آثار لا يمكن التنبؤ بها في القارة الأوروبية.

واستطردت القناة الأوروبية قائلة، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة التقوا في بروكسل في وقت سابق اليوم للحوار بشأن الوضع الحدودي الذي لا يزال عالقًا في خضم مأزق دبلوماسي.

ونقلت "يورونيوز" عن جوزيب بوريل توضيحه على هامش الاجتماع "لقد أكدنا من جديد وحدتنا القوية ونهجنا الموحد بشأن تحديات الأمن الأوروبي"، مضيفاً "وحدتنا تتعزز".

وأصر بوريل، حسب القناة، على أن موسكو يجب أن تتبع طريق الحوار والانخراط بشكل بناء في المحافل الدولية، متابعاً "حتى لو كان خطاب روسيا لا يوحي بالكثير من الثقة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

أحمد شوبير يُعلن إصابته بكورونا

السيطرة على حريق فى كنيسة العذراء مريم بإدفو (صور)

السعودية: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 26.1% خلال نوفمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية