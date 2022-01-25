بلينكين: نرحب بجهود أوروبا لتعزيز العلاقات في مواجهة التحديات العالمية

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لتعزيز العلاقات بين واشنطن وبروكسل في مواجهة التحديات العالمية معًا.

جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركة بلينكن في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بدعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأطلع بلينكن، بحسب البيان، نظرائه في الاتحاد الأوروبي على زيارته في الفترة من 18 إلى 21 يناير إلى كييف وبرلين وجنيف، والتي جاءت في إطار الجهد الدبلوماسي الأمريكي لمعالجة الحشود العسكرية الروسية غير المبررة بالقرب من أوكرانيا وداخلها واستمرار العدوان على أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق عن كثب بشأن الخطوات التالية، لردع العدوان الروسي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والحلفاء والشركاء على نطاق أوسع، وجدد بلينكن أن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا، سيقابل بعواقب سريعة وخطيرة ومنسقة.

وكان حذّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أنه حال فشل الدبلوماسية "فإننا جاهزون بشكل جيد للغاية في إعداد الردود (ضد) العدوان الروسي المحتمل".

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي أكد على "وحدته القوية" و "دعمه الثابت" لأوكرانيا وسط تقارير متزايدة عن الانقسام والخلافات بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وأضافت القناة أن الدولة الواقعة شرقي أوروبا تخشى من غزو روسي وشيك قد يكون له آثار لا يمكن التنبؤ بها في القارة الأوروبية.

واستطردت القناة الأوروبية قائلة، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة التقوا في بروكسل في وقت سابق اليوم للحوار بشأن الوضع الحدودي الذي لا يزال عالقًا في خضم مأزق دبلوماسي.

ونقلت "يورونيوز" عن جوزيب بوريل توضيحه على هامش الاجتماع "لقد أكدنا من جديد وحدتنا القوية ونهجنا الموحد بشأن تحديات الأمن الأوروبي"، مضيفاً "وحدتنا تتعزز".

وأصر بوريل، حسب القناة، على أن موسكو يجب أن تتبع طريق الحوار والانخراط بشكل بناء في المحافل الدولية، متابعاً "حتى لو كان خطاب روسيا لا يوحي بالكثير من الثقة".