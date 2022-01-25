الصحف الإماراتية: استهداف مليشيا الحوثي لبلادنا لن يمر دون عقاب

تحدثت الصحف الإماراتية اليوم الثلاثاء، عن الجريمة الإرهابية الجديدة التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية صاروخين باليستيين أطلقتهما الجماعة تجاه الإمارات، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات.

فقالت صحيفة (الخليج) - تحت عنوان (بالمرصاد) - لمرة ثانية ارتكب الحوثي إثم الجريمة والعدوان باستهداف دولة الإمارات، لكن القوات المسلحة الإماراتية كانت بالمرصاد ودمرت أدوات عدوانه، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها، اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية، صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأكدت الخليج أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات، مؤكدة أن هذه الممارسات الحوثية، وإن دلت على شيء، فإنما تدل على حالة يأس باتت تعيشها هذه الجماعة، جراء الهزائم المتواصلة التي تلاحقها في ميادين القتال، وانسداد أي أفق أمامها لبلوغ أهدافها المريضة.

وأشارت الصحيفة أن أن الحوثيين لا يدركون أنهم يصدمون راسهم بصخرة عاتية صلبة قوية لا تنام على ضيم، ولا تتساهل مع معتدٍ آثم، صخرة اسمها الإمارات، قادرة على الرد على أي عدوان، من أين أتى ومهما بلغ حجمه، فكيف إذا كان من جانب فئة ضالة خرجت على كل القيم، وباتت منبوذة ومرذولة من العالم أجمع، ووضعت نفسها في مقدمة صفوف المنظمات الإرهابية التي تمارس العنف والقتل بلا وجل أو خجل.. لقد قالت الإمارات كلمتها وإنها سترد على أي عدوان، وهي ما زالت عند كلمتها، وعندما تقول تفعل، ولا بد من أن تلقى جماعة الحوثي الجزاء الذي تستحقه.

وأوضحت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أكدت أن هذا العدوان لن يمر من دون عقاب، وأن جماعة الحوثي تواصل جرائمها دون رادع، كما أدانت استهداف الحوثي منطقة (جازان) السعودية بصاروخ باليستي؛ نجمت عنه إصابتان، مجددة التضامن معها والوقوف في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وأضافت أن الإمارات - دائماً - بالمرصاد للرد على كل من يطمع بصفحها وتسامحها، بقصد الإساءة إليها، وهي كما أكدت وزارة الدفاع على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات"، فكيف إذا كانت من جانب جماعة إرهابية ضالة وصلت إلى حافة اليأس والجنون.

من جهتها، قالت صحيفة (الوطن) - تحت عنوان (حصن الوطن منيع) - إن القيادة الإماراتية تحرص على التطوير الدائم للقوات المسلحة ضمن الأولويات الثابتة، لتكون على ما هي من قدرات عظيمة تتجسد فيها قوة الوطن وبأسه لتبقى الإمارات عصية على كل مرتهن ومن يفكر بالشر تجاهها، وستُقطع كل يد يمكن أن تحاول الامتداد إليها بالسوء، مضيفة أن إعلان القوات المسجلة .

وأكدت (الوطن) اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي الإرهابية، وسحق منصة الإطلاق التي تم استخدامها في اليمن، يؤكد ما تعيشه الإمارات من أمن وأمان وسلامة واستقرار، في الوقت الذي تواصل فيه مليشيات الحوثي إرهابها الممنهج في محاولات آثمة، تستهدف أمن المنطقة بوحشية تفضح الدرك الذي انحدر إليه أعداء الحياة والمرتهنين لأجندات العبث والتخريب.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الإماراتية هم صناع المجد وفرسان الشجاعة حين ينادي الواجب أهله، وهم بفعلهم النبيل هذا وما يقومون به فإنما ينوبون عن الإنسانية جمعاء في التصدي للإرهاب ومحاولات التخريب.