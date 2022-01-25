الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تُوسع نطاق حالة «شبه الطوارئ» لتشمل 34 محافظة

جريدة الدستور

 أعلن مسئولون يابانيون، أن الحكومة المركزية بصدد توسيع نطاق حالة شبه الطوارئ المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتشمل 34 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد مع إضافة 18 منطقة أخرى.
وأفاد المسؤولون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “كيودو” الرسمية، بأنه اعتبارًا من بعد غد الخميس حتى 20 فبراير، ستهدف حالة شبه الطوارئ إلى تقليل الضغط على نظام الرعاية الصحية ومنع النقص في العاملين الأساسيين الذي قد ينجم عن زيادة الإصابات والاتصال الوثيق بالمرضى. وبموجبها، سيتمكن حكام المقاطعات الـ 18، بما في ذلك أوساكا وكيوتو وهيوجو في منطقة كانساي في غرب اليابان، من طلب المطاعم والحانات لتقصير ساعات عملهم ووقف تقديم المشروبات الكحولية أو تقييدها.
ومن المتوقع، أن يتخذ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرارًا نهائيًا في هذا الشأن في وقت لاحق بشأن الإضافة وكذلك بشأن تمديد القيود شبه الطارئة التي تم فرضها منذ 9 يناير في محافظات أوكيناوا وياماجوتشي وهيروشيما إلى ما بعد 31 يناير وحتى 20 فبراير، لاسيما وقد شهدت اليابان تسارعًا في حالات كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد الانتقال.
وكانت طوكيو وثلاث محافظات مجاورة من بين 13 منطقة أضيفت إلى شبه الطوارئ الأسبوع الماضي.

وكان أكد مسؤولون حكوميون يابانيون بارزون، الإثنين، أن اليابان ستوسع حالة شبه الطوارئ، لتشمل أكثر من 30 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد للحد من الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا، بعد أن طلبت 16 محافظة أخرى إدراجها في إطار هذا الإجراء.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الحكومة ستقوم بإضفاء الطابع الرسمي على القرار، اليوم الثلاثاء، بعد التشاور مع لجنة استشارية من الخبراء، بشأن خطتها لاعتماد قيود على المطاعم والحانات في المزيد من المناطق، بالإضافة إلى طوكيو و15 محافظة، تم وضعها بالفعل تحت القيود.

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