السعودية: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 26.1% خلال نوفمبر 2021

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTAT) اليوم، نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر من عام 2021م، حيث سجَّلت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2021، ارتفاعًا بنسبة (82.5%) عن نفس الشهر من العام الماضي (نوفمبر 2020)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت نتائج النشرة، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2021، بلغت (107.3) مليارات ريال، مرتفعة (58.8) مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار (43.1) مليار ريال، بنسبة (112.8%).

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (65.0%) في شهر نوفمبر 2020 إلى (75.8%) في شهر نوفمبر 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021 بمقدار (1.1) مليار ريال وبنسبة (1%).

ووفقًا لنتائج النشرة، سجَّلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 26.1% في شهر نوفمبر 2021م عن نفس الشهر من العام الماضي (نوفمبر 2020)، حيث سجَّلت (26.0) مليار ريال مقابل (20.6) مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار (2.1) مليار ريال، وبنسبة (9%) بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي 2021.

من ناحيةٍ أخرى، سجَّلت الواردات السلعية للمملكة في شهر نوفمبر 2021 ارتفاعًا بنسبة (1.4%) بمقدار (0.7) مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها (49.4) مليار ريال في شهر نوفمبر 2021، مقابل (48.7) مليار ريال في شهر نوفمبر العام السابق (عام 2020)؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021، بمقدار (2.6) مليار ريال بنسبة (5.5%).