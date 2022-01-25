الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أول تعليق لمسؤول أزهري حول فيلم «أصحاب ولا أعز»

د. إلهام شاهين
د. إلهام شاهين

علّقت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات التابع للأزهر الشريف، على الضجة المثارة حول فيلم «أصحاب ولا أعز» (بطولة منى زكي) والهجوم عليه.

وقالت شاهين في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة، بدلًا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبه في بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهمه».

وكانت الفنانة منى زكي، بطلة الفيلم، قد نشرت دعاء عبر صفحتها بموقع إنستجرام في الساعات الأخيرة قالت فيه: «اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين».

وأضافت: «يا رب لا تجعلني ثقيلًا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي».

الدكتورة إلهام شاهين إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات أصحاب ولا أعز بلاغ للنائب العام منى زكي الفنانة منى زكي

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