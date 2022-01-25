الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع أسعار القمح محليا وارتفاعها عالميا

قمح
قمح

شهدت  أسعار القمح، تباين لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-1-2022، في السوق المحلي، بعد فترة من الثبات شهدتها الأسواق.

وعلى الصعيد العالمي، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع، ببورصة شيكاغو للتجارة، إذ ارتفعت قيمة عقود شهر مارس وشهر مايو. 

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

تراجع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بنحو 10 جنيهات، ليسجل سعر الطن 5,630 جنيهًا،واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,600 جنيه للطن في السوق المحلي.

بينما تراجع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بنحو 10 جنيهات، ليسجل 5,570 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ صعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار بلغ 6.50 سنتًا، ليصل إلى 807 سنتًا لكل بوشل. ( وقت نشر هذا الخبر)
كما صعدت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 6.50 سنتًا، لتصل إلى 810.50 سنتًا لكل بوشل.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حتى لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى "3.4" مليون طن بدلًا من "1.2" مليون طن قبل عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة الطاقات التخزينية 3 أضعاف ما كان عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل إلى 15%.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء "35" صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 حتى الآن للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين إحدى شركات وزارة التموين، حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة بدلًا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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