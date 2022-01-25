مسؤول كوري جنيوبي: كوريا الشمالية أجرت تجربة لإطلاق صاروخي «كروز»

قال مسؤول كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء،وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو تجربة إطلاق صاروخين كروز على الأقل من منطقة داخلية.

وقال المسؤول "ما زلنا بحاجة إلى إجراء تحليل مفصل لعمليات الإطلاق، لكنني أريد أن أقول إنه في حالة إطلاق مثل هذا الصاروخ جنوبا، فلن تواجه أنظمة الكشف والاعتراض لدينا مشكلة في مواجهته".

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنها تراقب أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية بتنسيق مع الولايات المتحدة بعد أن ألمحت بيونج يانج، الأسبوع الماضي، إلى رفع تعليقها الاختياري للتجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى، مضيفة أنها تراقب إمكانية إقامة حدث بارز في كوريا الشمالية للاحتفال بالأعياد الوطنية الرئيسية، وذلك في إشارة إلى الذكرى الثمانين لميلاد والد كيم الراحل كيم جونج-إيل في 16 فبراير والعيد الـ110 لجده الراحل، كيم إيل-سونغ، في 15 أبريل، وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاستعراض عسكري.

وأشار المتحدث باسم الوزارة لي جونج-جو، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تستعد لكل الاحتمالات بالتعاون مع الوكالات والدول ذات الصلة، قائلًا إنه بدلاً من القفز إلى الاستنتاجات سنقوم بإجراء تقييم شامل بعد النظر في أنشطة كوريا الشمالية بشيء من الحذر.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت، الخميس الماضي، باحتمال استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جونغ أون تأهبه لـ"مواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة.

ولم تُقدم بيونغ يانغ على أي تجربة نووية على صاروخ بالستي طويل المدى منذ 2017، مفضلة إجراء حوار مع الولايات المتحدة. والتقى كيم جونغ أون ثلاث مرات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن المفاوضات متوقفة منذ فشل قمة هانوي بين كيم وترامب العام 2019.