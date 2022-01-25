منخفض جوي جديد يضرب مصر.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيانها، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد منخفضًا جويًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

ولفتت إلى أنه من المنتظر أن تتأثر الجمهورية بحالة جوية من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة عبور منخفض جوي على ارتفاع 5550 مترًا من سطح البحر إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط، حيث يصاحب ذلك المنخفض كتلة هوائية مصدرها المناطق القطبية يتزامن مع ذلك المنخفض وجود تخلخل في عمود الهواء، وتصل تلك الموجة إلى الذروة الأربعاء المقبل.

ونوهت بأنه سيكون هناك شعور بالبرودة على مدار الساعة، تزداد برودة الطقس خلال ساعات الليل والفجر ليصبح الطقس قارس البرودة على صعيد مصر وجنوب سيناء والوادي الجديد والصحراء الغربية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة تزداد كميات تلك السحب ظهر الغد علي شمال الجمهورية، يصاحبها هطول الأمطار على الإسكندرية وشمال كفر الشيخ.

ومع حلول ساعات المساء اليوم، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال غرب الجمهورية (السلوم _ سيدي براني _ مطروح )، وظهيرها الصحراوي وصولا لواحة سيوة، حيث يصاحبها هطول الأمطار هناك، والرياح في مجملها غربية علي النصف الشمالي من الجمهورية تتحول الي شمالية علي وسط وجنوب الصعيد تنشط شمالا ويصاحبها هبات رياح تصل إلى 22 كم في الساعة،

ويكون البحر المتوسط مضطرب وغير صالح لأعمال الصيد والملاحة البحرية، ويرتفع الموج 2.5 متر في العمق.

حالة الطقس الثلاثاء 25 يناير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 13 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 13 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.

حالة الطقس يوم الأربعاء 26 يناير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 12 والصغرى 5.

الوجه البحري: العظمى 11 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.

حالة الطقس يوم الخميس 26 يناير 2022

القاهرة الكبرى: العظمى 13 والصغرى 6.

الوجه البحري: العظمى 12 والصغرى 5.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.