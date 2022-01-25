الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف أحمد سعد على نفقة متعة سمية الخشاب

أحمد سعد وسمية الخشاب
أحمد سعد وسمية الخشاب

تصدر محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم  الثلاثاء، الحكم في الاستئناف المقدم من  المطرب أحمد سعد ضد طليقته الفنانة سمية الخشاب في قضية نفقة المتعة والعدة، بعد حضورها لحلف اليمين الحاسمة في جلسة سابقة.

وفي وقت سابق حضرت الفنانة سمية الخشاب جلسة حلف اليمين بعد أن طلبت المحكمة حضورها بشخصها، بشأن استلامها قيمة نفقة المتعة بعد طعن طليقها أحمد سعد عليها بالاستئناف. 

وأقامت الفنانة دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019، أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها للحصول على المؤخر الخاص بها.

 وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر أصدرت حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب، الذي يقضي بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر، وكذلك مبلغ وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

الفنانة سمية الخشاب المطرب احمد سعد أحمد سعد محكمة نفقة قضية

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وائل لطفي

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