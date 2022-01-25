الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب رئيس اتحاد عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي ورجال الداخلية بعيد الشرطة

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

هنأ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام،  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشعب المصري بعيد الشرطة الـ 70، معتبرا أن الاحتفال بهذا العيد هو تكريم لرجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أرواحهم فداء لوطننا الغالى مصر.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يعاهدون الرئيس خلال هذه المناسبة الوطنية بأن يكون دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة  مكملا لدور الشرطة  في حماية الجبهة  الداخلية فالعمال سيكون دورهم بناء الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الإنتاج وجودته والشرطة ستكون عنوانا للأمن والأمان.

وأضاف "البدوي"، أن عمال مصر يطالبون فى هذه المناسبة بتكريم شهداء الشرطة وذلك بتحديد موعد موحد للوقوف دقيقة حداد على أرواحهم وبذلك يتجمع المصريين فى وقت واحد للدعاء للشهداء والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم تقديرا لتضحياتهم.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، قد بعث ببرقيات تهنئة إلى الشعب المصري رئيسا وحكومة وجيشا وشرطة وعمالا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70 والذكرى الـ11 لثورة الخامس والعشرين من يناير، لما تمثله هاتين المناسبتان من قيمة لدى المصريين تتجلى في النضال والشجاعة والتضحيات، إذ يأتي الاحتفال بعيد الشرطة لنتذكر معه رجال أثبتوا شجاعتهم في حماية أمن البلاد، والاستمرار في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن، ومواجهة العنف والإرهاب، كما يتزامن مع ذكرى الشرطة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي خرج فيها جموع المصريين عام 2011، مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تلك "الثورة" التي اختطفها الإخوان، وحماها وإعادتها جيش مصر العظيم مساندا الملايين من أبناء الشعب المصري الذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو  عام 2013 لتصحيح المسار.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشعب المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

السيطرة على حريق فى كنيسة العذراء مريم بإدفو (صور)

«الصحة» تستقبل أول دفعة من عقار «إيفوشيلد».. اليوم

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 يناير 2022

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية