نائب رئيس اتحاد عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي ورجال الداخلية بعيد الشرطة

هنأ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشعب المصري بعيد الشرطة الـ 70، معتبرا أن الاحتفال بهذا العيد هو تكريم لرجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أرواحهم فداء لوطننا الغالى مصر.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر يعاهدون الرئيس خلال هذه المناسبة الوطنية بأن يكون دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة مكملا لدور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية فالعمال سيكون دورهم بناء الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الإنتاج وجودته والشرطة ستكون عنوانا للأمن والأمان.

وأضاف "البدوي"، أن عمال مصر يطالبون فى هذه المناسبة بتكريم شهداء الشرطة وذلك بتحديد موعد موحد للوقوف دقيقة حداد على أرواحهم وبذلك يتجمع المصريين فى وقت واحد للدعاء للشهداء والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم تقديرا لتضحياتهم.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، قد بعث ببرقيات تهنئة إلى الشعب المصري رئيسا وحكومة وجيشا وشرطة وعمالا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70 والذكرى الـ11 لثورة الخامس والعشرين من يناير، لما تمثله هاتين المناسبتان من قيمة لدى المصريين تتجلى في النضال والشجاعة والتضحيات، إذ يأتي الاحتفال بعيد الشرطة لنتذكر معه رجال أثبتوا شجاعتهم في حماية أمن البلاد، والاستمرار في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن، ومواجهة العنف والإرهاب، كما يتزامن مع ذكرى الشرطة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي خرج فيها جموع المصريين عام 2011، مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تلك "الثورة" التي اختطفها الإخوان، وحماها وإعادتها جيش مصر العظيم مساندا الملايين من أبناء الشعب المصري الذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو عام 2013 لتصحيح المسار.