الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

تحالف دعم الشرعية باليمن: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء

عملية عسكرية
عملية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وذكر التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، معلنا في تقرير أولي وقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

وأكد التحالف تدميره لمنصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، وقال إنها استخدمت أمس بعملية إطلاق صواريخ باليستية.

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