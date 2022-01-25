الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يجهز 8500 جندي لنشرهم بأوروبا

البنتاجون
البنتاجون

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عددا من الوحدات العسكرية داخل الولايات المتحدة بأن عليها البقاء في حالة استعداد لإعادة الانتشار في أوروبا إذا ما طلب حلف شمال الأطلسي " ناتو " ذلك.

يأتي هذا في ظل تصاعد حدة التوترات مع روسيا بشأن حشد قواتها على حدود أوكرانيا.

وحسب شبكة “سي. بي. إس” الأمريكية اليوم الثلاثاء، فإن معظم هذه الوحدات، وقوامها 8500 جندي ، قد يتم نشرها كجزء من قوات الرد السريع التابعة للحلف الغربي حال إعادة تفعيل هذه القوات.

وأوضحت أن بعض هذه القوات قد يتم نشرها بصورة منفردة بهدف تعزيز دول الجناح الشرقي من الناتو إذا ما تدهور الوضع الأمني في شرق أوروبا.

ورغم أن البنتاجون لم يكشف بعد على وجه الدقة تلك الوحدات التي وضعت في حالة الاستعداد لكنها تشمل فرقا للمواجهة القتالية والاستطلاع والخدمات اللوجستية والطيران والنقل.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 25-1-2022

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

السيطرة على حريق فى كنيسة العذراء مريم بإدفو (صور)

«الصحة» تستقبل أول دفعة من عقار «إيفوشيلد».. اليوم

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 يناير 2022

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية