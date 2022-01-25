افتتاح مصنع جديد.. توصيات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، توصيات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بواحة سيوة، والذي اختتمت فعالياته أمس الإثنين.

وأوضح محافظ مطروح أن تضمنت التوصيات “استمرارية إقامة وتنظيم المهرجان خلال السنوات القادمة مع تطوير محتوى المهرجان ومشاركة واسعة العديد من العرضين ودعوة عدد من المستوردين أسوة بمشاركة السفير الإندونيسي حيث تعد إندونسيا من أكبر الدول المستوردة للتمور المصرية، الاتفاق على بدء سرعة تشغيل مصنع المحافظة لتصنيع التمور وتوفير التجهيزات المطلوبة له لما ذلك من أهمية في دعم ومساعد المزارعين، الاتفاق على قيام جائزة الخليفة بدعم المزارعين بسيوة بفسائل النخيل المجهول لما لها من قيمة اقتصادية مع التوعية والإرشاد للمزارعين لنشر هذه الإضافة”.

وأضاف محافظ مطروح أن تضمنت نتائج المهرجان “تنظيم مسابقة أفضل حارة داخل سيوة و التي خلقت نوع من التنافسية مع الاتفاق على استمراريتها خلال المهرجانات القادمة، تنظيم مسابقة أفضل شيف من الأكلات الآسيوية من التمور مع الاتفاق على توسيع دائرة المشاركة العام القادم ورفع قيمة الجائزة، الترويج السياحي والثقافي خلال فترة المهرجان وخاصة مع زيادة عدد المشاركين”.

وأشار محافظ مطروح إلى أن قامت وحدة تطوير الأعمال المتنقلة التابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم عدد من الخدمات المجانية للعارضين خلال فعاليات المهرجان تضمنت “تقديم استشارات في مجال تنمية الأعمال لـ15 عملاء، تصوير احترافي لعدد 112 صورة لـ28 عميل”، موضحًا أنه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين.

وتابع أنه تم افتتاح أحد المصانع الجديدة تشجيعًا للتنافسية في صناعة التمور، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة تشهد إطلاق مشروع تطوير سلسلة القيمة وانشاء علامة تجارية لتمور سيوة الذي ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدًا على أنه تم توقيع الاتفاق بتمويل من التعاون الإيطالي بقيمة 9 مليون جنيه والذي يهدف إلى الحفاظ على أصناف التمور بالواحة وتسجيلها.

