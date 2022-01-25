الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بحث علمى يحذر من تناول المخللات لاحتمال تسببها بمرض خطير!

المخللات
المخللات

كشف تحليل بحث علمي أجرته مؤسسة السرطان العالمية الخيرية للسرطان (WCRF)، أن نوعا من الخضار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والدليل "قوي".

ومن أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة أن الخضروات المحفوظة غير النشوية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة. وهذا تقييم تحليل شامل أجرته مؤسسة السرطان العالمية الخيرية للسرطان (WCRF).

ويمكن تعريف حفظ الطعام على أنه عملية معالجة الطعام والتعامل معه بطريقة توقف أو تبطئ بشكل كبير التلف وتجنب الأمراض التي تنقلها الأغذية مع الحفاظ على القيمة الغذائية والملمس والنكهة.

ولزيادة عمر الطعام إلى الحد الأقصى، غالبا ما تُملّح وتُخلل- وهي عملية يُعتقد أنها تؤدي إلى تطور سرطان المعدة.

ووفقا لـ WCRF، أظهرت النماذج الحيوانية أن مستويات الملح المرتفعة تغير لزوجة المخاط الذي يحمي المعدة ويعزز تكوين مركبات N-nitroso.

وتحذر جمعية السرطان الخيرية من أنه "بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تناول الملح بكميات كبيرة إلى تحفيز استعمار الحلزونية البوابية، وهي أقوى عامل خطر معروف للإصابة بسرطان المعدة. وأخيرا، في النماذج الحيوانية، ثبت أن المستويات العالية من الملح مسؤولة عن الضرر الخلوي الأساسي الذي يؤدي إلى تعزيز تطور سرطان المعدة".

وفي استنتاج الجمعية الخيرية، ينص على أن هناك "دليلا قويا" على أن الأطعمة المحفوظة بالملح (بما في ذلك الخضروات غير النشوية المحفوظة) تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ويمكن فصل الخضار إلى مجموعات حسب محتواها الفردي من النشا. وتشمل أمثلة الخضار غير النشوية ما يلي:

• الجزر والبنجر والجزر الأبيض واللفت وكذلك الخضار الورقية الخضراء (مثل السبانخ والخس).

• الملفوف والبروكلي والجرجير.

• خضروات الأليوم (مثل البصل والثوم والكراث).

وتحتوي الخضراوات النشوية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة، على مستويات أعلى من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية.

وهناك أدلة متزايدة توضح المخاطر المرتبطة بتمليح وتخليل الأطعمة، حيث كشفت دراسة تاريخية نُشرت في المجلة البريطانية للسرطان أن الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا منتظما من الأطعمة عالية الملح يضاعفون من خطر الإصابة بسرطان المعدة وفقا لتقرير نُشر في المجلة البريطانية للسرطان.

وفحصت الدراسة، التي اعتمدت على حوالي 40000 ياباني في منتصف العمر، عادات التغذية والشرب والتدخين على مدى 11 عاما.

وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى الرجال اليابانيين الذين يحصلون على أقل كمية من الملح كان واحدا من كل 1000 شخص سنويا. وتضاعف هذا إلى واحد من كل 500 من بين أولئك الذين لديهم أعلى كمية من الملح.

- الأعراض الرئيسية لسرطان المعدة

هناك العديد من الأعراض المحتملة لسرطان المعدة، ولكن قد يكون من الصعب اكتشافها.

ووفقا لـ NHS، يمكن أن تؤثر على عملية الهضم، مثل:

• الحموضة المعوية أو ارتجاع المريء.

• وجود مشاكل في البلع (عسر البلع).

• الشعور بالمرض.

• أعراض عسر الهضم مثل كثرة التجشؤ.

• الشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة عند تناول الطعام.

وتشمل الأعراض الأخرى:

• فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة.

• تورم في الجزء العلوي من بطنك.

• ألم في الجزء العلوي من بطنك.

• الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

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