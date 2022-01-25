الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بلينكن: واشنطن سترسل ردا مكتوبا لروسيا بشأن الضمانات الأمنية هذا الأسبوع

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده سترسل ردا مكتوبا على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية هذا الأسبوع، و ستنتظر جواب موسكو.

وأضاف بلينكن متحدثا في ندوة تم بثها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "إن السلطات الأمريكية سترسل هذا الأسبوع ردودها المكتوبة على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك ستنتظر رد موسكو عليها".

وتابع: "أتوقع أنه في وقت ما من هذا الأسبوع سنشارك وثائقنا مع روسيا. وأتوقع أن يفعل حلف شمال الأطلسي الشيء نفسه. ثم سنرى كيف سيكون رد فعل روسيا، وما إذا رأت أساسا لمواصلة الحوار واستمرت في طريق الدبلوماسية، التي هي بالتأكيد (بالنسبة لنا) المسار المفضل".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية نشرت في 17 ديسمبر الماضي مسودة اتفاقيتين تتضمنان الضمانات الأمنية التي تتوقعها موسكو من واشنطن وحلف شمال الأطلسي. اتفاقيتان، واحدة مع الولايات المتحدة وأخرى مع الحلف، ترفضان ضمنا، إضافة إلى أمور أخرى، توسيع حلف الناتو شرقا، بما في ذلك رفض انضمام أوكرانيا إليه، فضلا عن فرض قيود على نشر الأسلحة الهجومية الخطيرة، ولا سيما النووية.

و تتهم الإدارة الأمريكية وحلفاؤها، إضافة إلى السلطات في كييف، روسيا بحشد قوات كبيرة يتجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية، كما يدعون.

من جهتها نفت روسيا مرارا نيتها شن أي عملية عسكرية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرا لتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن القومي الروسي.

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