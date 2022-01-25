الصحة السورية: 3 وفيات و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 3 وفيات و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا لإحصاءات الوزارة، فقد ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2971 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 51029، وذلك منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد في 22 مارس عام 2020.

كذلك أعلنت الوزارة شفاء 295 حالة اليوم، وهو ما يرفع حالات التعافي إلى 36498 حالة.

وأظهرت إحصاءات الوزارة، أن الإصابات الجديدة توزعت على حلب بواقع 10 إصابات، تلتها دمشق بـ 9 إصابات، ومثلها في اللاذقية، ثم طرطوس بـ 6 إصابات، ثم حماة وريف دمشق، بـ 4 إصابات في كل منهما، إضافة إلى إصابتين في حمص.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 42 إصابة جديدة، ووفاة 3 من حلات الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.