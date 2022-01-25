رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

في رسالة جديدة من الفنانة منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب مشاهدها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، فقد نشرت عبر خاصية القصص القصيرة “استوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، دعاءً تمنت فيه ألا يجعلها الله ثقيلة على قلب أحد، وأن يبعدها عمن يتمنى بعدها ومن يؤذيها.

وجاء نص الدعاء الذي نشرته منى زكي النحو التالي: "اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين".

وأضافت: "يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي".

يذكر أن الفنانة منى زكي تواجه حالة من الهجوم الشرس عليها منذ أن طرحت منصة نتفليكس في 20 يناير الجاري فيلم اسم "أصحاب ولا أعز" الذي تشارك فيه بطولته منى زكي، حيث أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض بسبب المشاهد الجريئة والموضوعات المختلفة التي يتناولها الفيلم.