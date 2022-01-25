الاتحاد الأوروبى: جاهزون للرد على العدوان الروسى المحتمل على أوكرانيا

حذّر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أنه حال فشل الدبلوماسية "فإننا جاهزون بشكل جيد للغاية في إعداد الردود (ضد) العدوان الروسي المحتمل".

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي أكد على "وحدته القوية" و "دعمه الثابت" لأوكرانيا وسط تقارير متزايدة عن الانقسام والخلافات بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.

وأضافت القناة أن الدولة الواقعة شرقي أوروبا تخشى من غزو روسي وشيك قد يكون له آثار لا يمكن التنبؤ بها في القارة الأوروبية.

واستطردت القناة الأوروبية قائلة، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة التقوا في بروكسل في وقت سابق اليوم للحوار بشأن الوضع الحدودي الذي لا يزال عالقًا في خضم مأزق دبلوماسي.

ونقلت "يورونيوز" عن جوزيب بوريل توضيحه على هامش الاجتماع "لقد أكدنا من جديد وحدتنا القوية ونهجنا الموحد بشأن تحديات الأمن الأوروبي"، مضيفاً "وحدتنا تتعزز".

وأصر بوريل، حسب القناة، على أن موسكو يجب أن تتبع طريق الحوار والانخراط بشكل بناء في المحافل الدولية، متابعاً "حتى لو كان خطاب روسيا لا يوحي بالكثير من الثقة".

و في وقت سابق ، أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم خفض عدد موظفي سفارته في كييف، على خلاف ما قررته الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن ذلك جاء في تصريحات لبوريل قبل اجتماع مجلس الشئون الخارجية في بروكسل في وقت لاحق من اليوم تعليقًا على أنباء قيام الولايات المتحدة بإجلاء عائلات دبلوماسيّيها في كييف وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال بوريل إن "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيشرح لنا أسباب هذا الإعلان، ونحن لن نفعل نفس الشيء لأننا لا نعرف الأسباب الكامنة من وراء هذا القرار.. وأعتقد أنه لا يتعين علينا أن نتعامل مع الأمور بطريقة درامية، خاصة أن المفاوضات حول هذا الملف لا تزال جارية، ولا أعتقد أنه يتعين علينا مغادرة أوكرانيا"، نافيًا وجود أي خطط للاتحاد الأوروبي لإجلاء دبلوماسييهم من أوكرانيا.